De acuerdo con el diario Belfast Telegraph, Ruth Maguire, de 30 años y mamá de 3 niños, estaba a meses de contraer matrimonio con su prometido James Griffin.

Rachel Wilkinson, hermana de la víctima, relató a ese diario que Ruth se separó de un grupo de alrededor 32 amigas cuando salieron de un bar. Al no encontrarla, las mujeres, que se quedaban juntos en una casa de Carlingford, llamaron a la policía cuando se percataron de que no estaba en ese lugar y no había vuelto.

Luego de una larga búsqueda, la encontraron ahoga y aunque la policía abrió una investigación, un vocero dijo: “No hay nada más que decir. Esto es un trágico accidente”, cita el mismo rotativo.

El funeral de Ruth Maguire se llevará a cabo en Belfast, donde nació, este fin de semana. Su familia confirmó que será enterrada con su vestido de novia en el cementerio Carnmoney, después de una misa el sábado por la mañana en la iglesia de San Vicente de Paul, Ligoniel, detalla Belfast Telegraph.

“Se iba a casar el 8 de agosto, todo estaba listo, iba a tener 180 invitados. Vamos a ponerle el vestido de novia en su ataúd”, agregó Rachel Wilkinson, al diario irlandés.