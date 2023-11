Preguntarles a los venezolanos si quieren conservar la integridad de su territorio es como preguntarle a una persona si quiere a su mamá. Ese es el nivel de absurdo que algunos analistas encuentran en el referendo que el régimen de Nicolás Maduro impulsa sobre la región del Esequibo, que disputa con Guyana. Lo que pasa allí sería responsabilidad de Hugo Chávez y del mismo Maduro, por lo que la causa de esa consulta a los venezolanos tendría otra razón de ser.

Sobre el asunto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya dijo que sí tiene competencia, aunque el régimen de Venezuela desconoció la jurisdicción del máximo tribunal de la ONU en este caso y dijo que nada podrá impedirle celebrar un referendo sobre esa disputada región rica en petróleo y administrada por Guyana. ¿Por qué la insistencia ahora, después de que el régimen ha tenido abandonada esa zona?

La respuesta estaría en la estrategia que utilizan algunos mandatarios cuando enfrentan problemas internos en sus países: invocar y animar el nacionalismo entre el pueblo después de crear un enemigo externo y tratar de legitimar las decisiones que toma con mecanismos aparentemente democráticos.

¿Y cual es el problema que está enfrentando el régimen? Además de los lastres sociales y económicos que arrastra desde hace años, las contundentes elecciones primarias que hace un mes eligieron a María Corina Machado como líder de la oposición para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales del año entrante.

Así lo plantea la misma Machado al asegurar que “inventan distracciones de todo tipo, alguna irrelevantes y ridículas, y otras muy serias”, porque el régimen sabe que está “en un momento de gran vulnerabilidad. En medio de su extravío, siguen cometiendo errores. Terminan llenando su desesperación con más equivocaciones, y es precisamente allí donde entra la campaña sobre el Esequibo”.

“Todos los venezolanos sabemos que el Esequibo es nuestro. Durante décadas, el justo reclamo sobre este territorio unió a nuestro país por encima de cualquier posición política particular”, agregó la líder de la oposición en Venezuela. “Pero, por el contrario, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro actuaron con absoluta irresponsabilidad, poniendo así en riesgo nuestro reclamo sobre el Esequibo. Eso lo sabemos todos, incluyendo nuestras fuerzas armadas, que recibieron órdenes de Chávez y de Maduro de detener su labor tradicional de patrullaje de protección”.

Para Machado, “este comportamiento entreguista y antivenezolano de Chávez y Maduro” hizo que la controversia terminara siendo en la CIJ como uno de los mecanismos que incluye el Acuerdo de Ginebra. “Mecanismo y método al cual nunca debimos llegar si no fuera por la negligencia de Chávez y Maduro”.

“Aquí no hay lugar a más mentiras ni a más excusas. Lo cierto es que el régimen no puede transferir su responsabilidad a terceros, muchísimo menos a los venezolanos. La soberanía se ejerce; la soberanía no se consulta”, subraya Machado. “Por eso, el referendo sobre el Esequibo es más que una distracción: es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defesa en la CIJ”.

Machado, a diferencia del régimen, sí reconoce a la CIJ y plantea una estrategia para que la disputa por la región se en ese tribunal de justicia internacional. Por eso propone que el referendo se suspenda, que se conforme el mejor equipo con expertos venezolanos y de otras partes del mundo, y se presente ante la CIJ una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos de Venezuela sobre el Esequibo.

Sadio Garavini di Turno, exembajador de Venezuela en Guyana, aseguró en NTN 24 que la intención del régimen es “distraer el gran éxito de las [elecciones] primarias, que no se lo esperaban, tratar de hacer olvidar los errores gravísimos en los últimos 24 años y maniobrar con la bandera patriotera el nacionalismo para decir que ahora sí vamos a defender el Esequibo”.

Escala disputa entre Venezuela y Guayana

Ante las posturas de Venezuela, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, se fue este viernes con un grupo de militares hasta el territorio reclamado por Venezuela e izó una gigantesca bandera de su país, lo que Maduro consideró una provocación.

En la montaña Pakarampa, a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar, Ali acompañó a oficiales en el izado de la ‘Punta de la flecha dorada’ y luego, mano en el pecho, recitó el ‘Juramento de lealtad’ nacional, según un video publicado por su partido.

“Estamos ahorita en la unión nacional por la recuperación de la Guayana Esequiba, para parar los abusos de la ExxonMobil, para parar los abusos del presidente de Guyana […], títere provocador de la ExxonMobil, para parar los abusos que pretende el Comando Sur de los Estados Unidos”, dijo este viernes Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal.

Aparte de todo esto, dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos tienen previsto visitar Guyana la semana que viene en medio de la controversia limítrofe, que data de hace más de un siglo, pero se ha avivado en los últimos meses.

El referendo convocado por Maduro está previsto para el próximo 3 de diciembre en el que preguntará a los ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de la región en disputa y crear una nueva provincia venezolana llamada “Guayana Esequiba”. Guyana ha rechazado la consulta, que ha sido calificada por Ali como “una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe”.

Al cumplirse un mes de las primarias: Si el régimen no sabe o no quiere defender el #Esequibo, nosotros sí. pic.twitter.com/t2kjbjeB3T — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 23, 2023

