Mientras se adelanta la investigación sobre el grado de responsabilidad que habrían tenido los exmilitares señalados de ser mercenarios y de asesinar al presidente Jovenel Moise, los sindicados no han podido hablar con sus familiares, destaca la revista Semana.

Salud Hernández dice que los prisioneros enviaron cartas a la Cancillería y la Defensoría de Pueblo para saber cómo están sus familiares en Colombia.

Por su parte, los familiares de los 3 exmilitares muertos después del asesinato del presidente de Haití están pidiendo la repatriación de los cadáveres.

Semana hizo una compilación de videos difundidos por medios de comunicación haitianos en los que se ven a algunos de los hombres aún esposados, otros en ropa interior dentro de una celda, y algunos tirados en el piso.

Las imágenes muestran también que algunos han sido maltratados físicamente.

La periodista de Semana, que viajó a Haití para reportar desde allí, señala que si bien gran parte de la comunidad haitiana e internacional los da como culpables, existe un proceso para la legítima defensa.

Es ahí donde la comunicadora denuncia que no se ha seguido el debido proceso: “No hubo cadena de custodia, no se sabe cómo se hizo el levantamiento del cadáver (de Moise), los colombianos no tienen asistencia de ningún abogado”.