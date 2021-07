Una de esas declaraciones fue publicada por Noticias Caracol, medio que no emitió la identidad de quien habló para no entorpecer el proceso, pero que reprodujo sus palabras dando a entender que hubo una trampa y que por eso no existó plan de fuga.

En el relato de uno de los exmilitares colombianos señalados del homicidio se indica que detrás de todo estaba Claude Joseph, primer ministro de Haití y quien por ahora funge como mandatario de esa nación.

Además, la narración salpica a parte de la Policía, políticos y hasta a una jueza del tribunal supremo.

¿Por qué los mercenarios colombianos no huyeron de Haití?

El hombre que rindió testimonio dio a entender que hubo una traición por parte del primer ministro porque después del asesinato del presidente, él iba a tomar el mando del país e iba a cuidar a los exmilitares, motivo por el que no necesitaban escapar.

“Ese primer ministro [Claude Joseph] sí tendió una trampa… La gente se pregunta ¿por qué no había un plan de escape? Ni siquiera hay que hacer un plan de escape porque el primer ministro va a proteger, pero fue una trampa y a la media hora ya había dicho que eran colombianos, sin ninguna investigación y sin nada”, explicó el capturado.

El medio agregó que cada vez son más las declaraciones de los mercenarios, pero que al mismo tiempo el hermetismo crece para evitar que se entorpezca la investigación.

Acá, el testimonio emitido por Caracol:

Noticias Caracol

En video, el informe del medio: