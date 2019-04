“El Tesoro está tomando medidas contra los buques y las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro“, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, en un comunicado.

Aparte de los 34 buques, propiedad de PDVSA, las dos empresas navieras fueron sancionadas por su vinculación con el barco “Despina Andrianna”, que según las autoridades estadounidenses entregó petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019.

Estas compañías son la propietaria del barco, Ballito Bay Shipping Inc., con sede en Monrovia, Liberia, y el operador, ProPer In Management Inc., con sede en Pireo, Atenas, de acuerdo con Departamento del Tesoro.

Estados Unidos estima que Venezuela entrega unos 50.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, que a cambio brinda seguridad, inteligencia y otros servicios a Maduro, dijo a periodistas un alto funcionario del gobierno, bajo condición de anonimato.

“Al impactar severamente el envío de ese petróleo y la capacidad de obtener ese petróleo de Venezuela a Cuba, habrá una recalibración de esa relación. Este es el primer paso en la presión”

Estados Unidos ya impuso medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a PDVSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril.