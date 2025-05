En los últimos días, fue viral un sacerdote mexicano, quien alertó a sus feligreses con un delicado mensaje y durante la misa, hizo algunos gestos que causaron escalofríos. El padre Rodolfo Villarreal, originario de Monterrey, volvió a captar la atención del público luego de que manifestara temor por su propia vida.

Lo anterior, según él, es producto de las “amenazas de muerte”. Villarreal ya se había hecho viral anteriormente en redes sociales al afirmar que habría un sismo en el norte de México, predicción que tuvo peso, pues unos días después, se movió la tierra en dicha región.

La señal del padre Rodolfo Villarreal

El preocupante hecho se registró cuando el padre Villarreal interrumpió para hacer una señal con las manos en busca de ayuda y les dijo a los presentes que había sido víctima de amenazas contra su integridad.

“Mucha gente me quiere matar, así que voy a ensayar para que ustedes sepan, como le hizo mi pariente Alicia Villarreal, ¿entendieron?, que me quieren matar, me tienen que ayudar”, expuso Villarreal, quien tenía una mirada nerviosa.

♬ original sound – MVS Noticias Monterrey @mvsnoticiasmty ❗️🚨El Monseñor Rodolfo Villarreal, alarma pidiendo ayuda; asegura que su vida corre peligro. El sacerdote reconocido dentro de la comunidad católica regiomontana, sorprendió a los fieles durante una misa, asegurando que hay muchas personas interesadas en quitarle la vida, por lo que dijo, que haría la misma señal que hizo su pariente, la cantante Alicia Villarreal cuando pidió ayuda en el escenario, tras supuestamente sufrir abusos por parte de su esposo Cruz Martínez. #mvsnoticiasmty

Hasta este momento, no se han conocido mayores detalles acerca de quiénes serían los responsables de estas amenazas o si él hacía referencia a temas paranormales.

Y es que ese último punto fue recalcado por el líder religioso, quien dijo que contaba con protección divina, pues, estaba en riesgo de: “Muchas brujerías, no me hacen nada, ni el diablo me hace nada, porque yo soy de Jesús, yo soy de las ovejas de Jesús”.

Padre mexicano predice temblor

Cabe resaltar que, tal como se mencionó anteriormente, el sacerdote Rodolfo Villarreal fue protagonista hace algunos días, luego de vaticinar un movimiento telúrico en Monterrey que, terminó cumpliéndose.

“Les voy a decir una cosa, va a haber un temblor en Monterrey, pero no se asusten, si rezan el rosario, no se asusten, si no lo rezan, pues quién sabe”, dijo en su momento.

@mvsnoticiasmty 😱El Monseñor Rodolfo Villarreal, reconocido dentro de la comunidad católica regiomontana advirtió a los creyentes que un sismo llegaría a Monterrey, esto días antes de que temblara en la ciudad. ➡️Además, ha advertido sobre otra serie de fenómenos naturales que afectarían al estado, como huracanes y escasez de agua, por lo que pide oraciones además de que se tomen medidas preventivas. ¿Alguna vez fuiste a su misa? 📹: Alberto Luna. ♬ original sound – MVS Noticias Monterrey

