Se van a cumplir 4 meses desde que el país se estremeció con la masacre de la familia Lora Rincón en el municipio de Aguachica, Cesar, donde sicarios acabaron con la vida de Marlon Lora, el padre; su esposa y sus dos hijos, quienes estaban departiendo en un restaurante después de asistir a un culto.

Este lamentable evento no solo ha dejado luto y dolor, sino también numerosas preguntas y una búsqueda perseverante de justicia por parte de las autoridades, que han desarollado una extensa investigación llevando a algunas capturas claves, aunque hay todavía puntos grises que vinculan a otros actores como Zaida Andrea Sánchez, alias ‘la Diabla’, asesinada días después en Medellín y quien estuvo en el lugar de los hechos, el día de la masacre de la familia en Aguachica.

Las cámaras de seguridad del área jugaron un papel crucial al captar la huida de los atacantes, siendo estas imágenes una de las primeras pistas significativas que impulsaron la investigación.

Marlon Lora era un líder espiritual y social respetado en su comunidad, conocido por su labor con la iglesia evangélica Príncipe de Paz y por su compromiso con los programas de apoyo a los más vulnerables. Cuando se conoció la noticia, medios de comunicación mostraron múltiples imágenes de lo que supuestamente era el recinto de culto del pastor; sin embargo, Bajo Sospecha, de Pulzo.com, obtuvo en primicia imágenes y videos por parte de uno de sus familiares sobre lo que es la verdadera iglesia del pastor Lora.

“Esta es la iglesia del pastor porque muchas veces han publicado fotos, pero es la de la sede principal, que es la de la 30 y esa no es la sede donde él estaba. Era una iglesia humilde, que apenas se estaba construyendo y estaba en obra gris. También era pintor, cuando se metió al ministerio lo redujo, pero nunca dejó la pintura, así se ganaba la vida antes de ser pastor”, dijo un familiar que prefirió guardar su identidad a este medio de comunicación.

Esta es la verdadera iglesia del pastor Lora

Iglesia Principe de Paz - Aguachica / Suministrada a Pulzo.com

Qué dijo la mamá del pastor Lora sobre la masacre de Aguachica

En Bajo Sospecha, de Pulzo.com, hablamos con la madre de Marlon Lora, la señora Ángela Barrera Bustos, quien contó en exclusiva cómo fue que se salvó ella de la masacre de Aguachica.

“Ese día salimos de culto y yo decidí no ir a almorzar con ellos porque no me sentía del todo bien de salud, por lo que fui a mi casa a descansar y lamentablemente pasó lo que ya sabemos”, dijo la señora Ángela en diálogo con este medio.

De igual manera, la madre del pastor desmintió todas las versiones que han surgido sobre la muerte de su hijo, su nuera y sus nietos, asegurando que ellos nunca conocieron a alias ‘el Calvo’ y muchos menos a ‘la Diabla’, dos personas que eran pareja y que se sabe estaban en el mundo delincuencial.

“Nunca jamás conocimos a ese señor. Nunca fue a la iglesia, ni el tal ‘calvo’ ese ni la tal ‘Diabla’, sí que menos. Enredaron [el caso] porque hablaron de una cosa terrible. Qué pena escuchar a mucha gente supuestamente preparada, puros amarillistas, para dañar y enlodar el nombre de mi familia, de mi hijo. Eso no es cierto, él no estaba vinculado con nada de eso”, señaló para Pulzo.com

