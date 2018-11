Angel Exford, una sudafricana que vive en el Reino Unido, fue la víctima y en un principio, cuando se empezó a dar cuenta de los raros movimientos de su tarjeta, pensó que había sido hackeada por un ladrón, pero luego cayó en cuenta que era su expareja, relata el diario The Independent.

Fehsenfeld, durante una cena con amigos, dijo haber perdido su billetera y ahí aprovechó para robarse los datos de Exford, que en su momento no vio nada sospechoso en su actuar, explica el diario británico.

**Part 1**

Aight, Boom, so this is a thread about how @michael_modern stole my bank details and spent over £1200 of MY money to impress HIS girlfriend, including receipts.

Story time ☕️ sit tight. I have time today. pic.twitter.com/HdrisWOWML

— NeeCee ✨ (@blessed_angell) 31 de octubre de 2018