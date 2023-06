El hijo de migrantes, Richard Montañez, trabajaba limpiando pisos y rápidamente llegó a tener un puesto como alto ejecutivo, esto es algo que ha impresionado a varias personas que conocen su historia, pero pocos saben los motivos de tal ascenso.

Lo que generó el gran ascenso de la Montañez, fue la creación de un inventó que revolucionó el mundo de las frituras, siendo este los famosos ‘Cheetos Flamin Hot‘, botana que es una de las más vendidas en México y alrededor del mundo.

Desde hace más de dos décadas Richard Montañez, ha contado en varios medios de comunicación que él fue el creador de los famosos cheetos, pero esto no es así, la compañía Pepsi-Co ha contado fue una parte fundamental del lanzamiento y éxito.

Richard que trabaja como conserje en una fábrica de Los Ángeles, estuvo un año limpiando pisos y rápidamente le dieron otras oportunidades, como ser operador de máquinas en la fábrica de frituras de Rancho Cucamonga, al este de Los Ángeles.

Pasó cerca de una década mientras Montañez seguía en estas labores, pero un día mientras se encontraba en una tienda acomodando frituras tuvo la idea de su vida.

Su esposa creó una salsa que quedaban bien con las papas Lay’s, paso varios días pensando como unirlas a la botana y por fin tuvo la idea, pensó en hacer la sala en polvo y ponerlo en las frituras; de la misma manera como se les agrega a los Cheetos su saborizante naranja de queso.

En 1989 llevó los Cheetos picantes a la fábrica, donde tuvo un gran éxito entre sus compañeros, que rápidamente hicieron llegar la idea a los ejecutivos. Así mostrando que tenían un mercado en las personas amantes de los picantes, pero no obtuvo una respuesta.

Según Montañez, la idea tardó en aterrizar, pero con apoyo de los expertos en comida procesada lograron integrar un polvo picante a las frituras, logrando así la famosa creación, pero, según relata, para 1990 ya estaba en marcha todo.

Richard Montañez disrupted food industry in 1990s by channeling his Mexican American heritage "to help turn Flamin’ Hot Cheetos into a multibillon dollar brand and a cultural phenomenon,” Eva Longoria, director of “Flamin’ Hot,” says at White House. She praised Biden. pic.twitter.com/tkHbfF6TWb

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 16, 2023