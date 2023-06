El usuario de redes identificado como ‘Mister Pumas‘ uso su cuenta de Twitter la terrible historia que sufrió al comprar un auto nuevo, que tuvo fallos y los dejó ‘tirad0s’ en la carretera Acapulco-México; a él, su esposa y su primer bebé.

El hombre comentó que su camioneta salida de la agencia y con solo dos meses de usó con menos de 1,500 kilómetros recorridos tuvo un fallo, esto provocó que la familia se quedará abandonada en la carretera y la agencia no quiso hacerle válida su garantía, señalando esto como su peor pesadilla.

El usuario de redes llamado ‘Mister Pumas‘ de 35 años, comentó en redes sociales su historia. El sujeto aseguró que compró su camioneta nueva hace dos meses, siendo su primer vehículo y conseguido directamente en la agencia.

La camioneta nueva habría usado durante dos meses con 1,500 kilómetros recorridos, al querer usarla para viajar en carretera una manguera de la camioneta cayó y provocó que el automóvil ya no siguiera avanzando; dejando a él, esposa y su primera bebé abandonados en la carretera.

En febrero de este año, decidí comprar una camioneta Volkswagen modelo Taigun 2023, a mis 35 años, era el primer carro que me compraría por mi mismo, debido a que me convertiría, en ese entonces, en padre de familia de mi… pic.twitter.com/4IPsINlfC3

El hombre continuó comentando que llamó a la agencia y su camioneta fue llevado a un taller de la consecionaria, a pesar de que no querían hacerle válida la garantía pues era necesario revisar al automóvil, dicha revisión tardó varias semanas.

‘Mister Pumas’ aseguró que cuando le informaron que podía recoger su automóvil del taller, tras dos horas de uso, el automóvil comenzó a tirar aceite y le salía humo. Esto provocó la molestia del usuario que contó en redes que la concesionaria no le daría el dinero ni un automóvil nuevo.

Cerrando su denuncia comentando que procedería a levantar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, argumentando que la concesionaria y el servicio al cliente no fueron de utilidad y no le hicieron válida la garantía, a pesar de que todos los fallos fueron de fábrica.

¡ACTUALIZACIÓN! @VW @Volkswagen_MX se acaba de comunicar conmigo y me dijeron que no me darán otro vehículo y mucho menos me regresarán mi dinero. Levantaremos la denuncia pertinente en la @Profeco qué lastima de servicio. #VolkswagenApesta

— Mister Pumas (@misterpumas) June 19, 2023