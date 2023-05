Testigo Directo viajo hasta Taiwán para saber cómo se encuentra esta isla independista que está al borde de la guerra, una lucha que podría ser mucho más sangrienta y dura, que la que hoy tiene Rusia con Ucrania. Es por esto que nuestro periodista Alexander Oyola hace un sondeo para averiguar qué tan preparados están los taiwaneses cuando llegue este momento.

Tanto el Palacio Presidencial como el Ministerio de defensa tienen conocimiento de esta problemática y están preocupados por lo que sería perder el poder si la China continental cumple con su misión invadirla a la fuerza. Es tan preocupante este escenario que los taiwaneses son conscientes de que se deben preparados para la luchar y si es necesario enfrentarse a la guerra.

(Lea también: Destapan cómo operaban criminales en Colombia que tenían nexos con mafias internacionales)

Al momento de preguntarle a los ciudadanos de Taípe sobre el presidente de China Xi Jinping y cuestionarlos por la intención que tiene este sobre ocupar la isla, la respuesta es unánime todos rechazan esta situación y afirman que se sienten taiwaneses y no chinos.



No existe zozobra entre la población de Taiwán, el gobierno promete hacer respetar su territorio frente a las amenazas de invasión china. Las reservas del ejército y el reclutamiento de mujeres empezó. Los indicios indican que una agresión vendría desde Pekín antes del 2027. Los migrantes pensativos, si algo así ocurre, sin embargo, muchos estarían dispuestos a luchar por Taiwán.

(Vea también: Estuvo preso varios años por robar chocolatinas y lo quieren meter a la cárcel de nuevo)

Este es el caso de David un colombiano que vivió en China y lleva viviendo un año en Taiwán, tiene claro la geopolítica de la isla y esta agradecido con esta ella, comenta que se siente cómodo y siente como en su hogar tiene muy claro que si debe luchar lo haría sin pensarlo.

David comenta “Si yo voy a una casa y a mí en esa casa me dan comida, me dan techo, me dan ropa y se mete un día un ladrón a la casa yo como no voy ayuda”.