“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno“, dijo Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, en un discurso en vivo. “Mi dimisión será efectiva en 14 días”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quedó callado y pidió la renuncia de Cuomo. Así, esta voz que pesa mucho se sumó este martes a los principales líderes demócratas que le exigían a Cuomo que se apartara de su cargo en Nueva York.

Este lunes, la mujer que denunció por acoso sexual a Cuomo salió del anonimato en una entrevista televisiva, en la que narró cómo su “trabajo soñado” se convirtió en “una pesadilla” y pidió que Andrew Cuomo “rinda cuentas”.

“El gobernador debe rendir cuentas (…) Lo que me hizo es un crimen. Violó la ley“, dijo Brittany Commisso a CBS News.

Commisso, que presentó una demanda penal contra el político la semana pasada en la capital estatal, Albany, narró con detalles sus acusaciones, en momentos en que Cuomo enfrenta presiones para dimitir y posibles batallas judiciales.

Esta acusadora es una de las once mujeres citadas en un explosivo informe difundido la semana pasada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que acusa a Cuomo de acoso sexual. Figura en el texto de manera anónima como “asistente de dirección #1”.

“Yo también soy Brittany Commisso (…) Soy una mujer, tengo una voz y decidí usarla”, afirmó en la entrevista. “Para mí, era un trabajo soñado y lamentablemente se convirtió en una pesadilla“, añadió.

En 25 minutos de extractos de la entrevista difundidos el lunes por CBS, la mujer narró cómo el gobernador pasó de “abrazos para despedirse” a “abrazos cada vez más estrechos (…) con besos en el cachete”.

Finalmente, en una ocasión, “giró rápidamente la cabeza para besarme en la boca“, dijo.

Commisso también recordó dos incidentes mencionados en el informe, el primero cuando el gobernador le habría agarrado el trasero cuando se tomaban un selfie, y luego, en noviembre de 2020, en su residencia oficial, cuando habría pasado su mano debajo de su blusa para tocarle los senos.

Gobernador de Nueva York negó acusaciones

El martes pasado, el gobernador negó las acusaciones. “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas“, afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.

“Quizás para él, él pensó que esto era normal. Pero para mí y las otras mujeres a las que les hizo esto, no era normal. No era bienvenido, y ciertamente no era consensuado“, dijo Commisso.

La entrevista salió al aire días después de que Melissa DeRosa, descrita por medios de Nueva York como una de las colaboradoras más cercanas al gobernador, anunciara su renuncia.

DeRosa fue señalada en el explosivo informe de la fiscalía de Nueva York como parte de un grupo que buscaba tomar represalias contra una de las mujeres que acusó al gobernador.

En su carta de renuncia —conocida por varios medios estadounidenses el domingo— DeRosa escribió que los últimos dos años “fueron emocional y mentalmente duros”.

Pese a la presión creciente, Cuomo ha rechazado los llamados a dimitir del presidente Joe Biden y otros líderes demócratas, mientras legisladores estatales se movilizan para lograr su destitución.

El gobernador enfrenta un posible juicio político que, según legisladores, podría llevarse a cabo rápidamente.

“Los miembros (de la asamblea estatal) no creen que el gobernador pueda permanecer en el cargo”, aseguró el vocero de la cámara baja, el demócrata Carl Heastie. “Es un asunto que será resuelto en cuestión de semanas más que de meses,” agregó.