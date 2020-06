Después de desempeñar el cargo de editor de estilo en la prestigiosa revista GQ, el periodista Adam Rapoport pasó a dirigir los contenidos de la revista estadounidense de cocina y entretenimiento Bon Appétit, que circula una vez al mes, informa The New York Times.

Además de algunos desaciertos de su gestión como editor general de la publicación, Rapaport cometió un error y fue tomarse una foto con su esposa en una fiesta de disfraces del 2014, en la que él aparecía con un atuendo de rapero puertorriqueño.

La fotografía apareció en Twitter y en ese momento se generaron fuertes críticas contra Rapaport por supuestamente burlarse de estereotipos raciales, en este caso, el de un rapero puertorriqueño, lo que finalmente lo obligó a renunciar, luego de una década al frente de la publicación (desde febrero de 2011).

Pero además de la foto con el disfraz, a Rapoport se le había criticado cierto sesgo en relación con la cocina de culturas extranjeras y con sus empleados afrodescendientes, señala el ‘Times’.

Por tales razones, recoge el medio, varios de sus empleados comenzaron a pedir su renuncia en redes sociales; adicionalmente, las directivas organizaron dos reuniones virtuales con el personal de la revista en las que Rapoport se disculpó, y luego abandonó la segunda reunión para darles a sus empleados la oportunidad de discutir el asunto, con un resultado: que renunciara.

La revista de cocina también hace videos de preparación de recetas y reseñas sobre comida de diferentes orígenes con la idea de mostrar “diversidad”.

Hay que recordar que la semana pasada el jefe de opinión de The New York Times renunció al cargo después de haber recibido críticas de sus propios compañeros de redacción por haber publicado una columna de un senador republicano en la que pedía el despliegue militar para enfrentar las protestas en el país, como reportó en su momento la agencia AFP.

James Bennett, responsable de las páginas de editoriales y de opinión desde mayo de 2016, defendió la columna titulada ‘Envíen al ejército’, del senador Tom Cotton.

Bennet argumentó que ese artículo era un ejemplo del compromiso del periódico con la diversidad ideológica, unas palabras que desataron la ira tanto dentro como fuera de la redacción.

En el caso del editor general de Bon Appétit, también fueron sus propios compañeros los que lo obligaron a renunciar.

Este es un trino con la foto que le costó el puesto a Rapoport:

I do not know why Adam Rapoport simply doesn’t write about Puerto Rican food for @bonappetit himself!!! https://t.co/rW0k5tjMoS pic.twitter.com/odZnFLz2gd

— chez tammie (@tammieetc) June 8, 2020