View this post on Instagram

Me gustaría que lo vieran hasta el final 🙏 Es largo, lo sé! La discriminación por orientación sexual sigue siendo una práctica habitual para muchos dinosaurios. Hasta cuando? Esta vez fue en carne propia 😔 Elijo contarlo porque no quiero repetirlo, y elijo subirlo porque si tengo la posbilidad de lograr algún cambio, quiero hacerlo 🙏 Me ayudas a compartirlo? 🙏