De igual manera, el periódico People’s Daily aseguró que previo al viaje todas las trabajadoras médicas que se desplazarán a la provincia de Hubei tuvieron que afeitarse su cabello, debido a que es un requisito del gobierno.

En total, serán quince las enfermeras y un médico los que se trasladarán a Wuhan, ciudad donde se originó este extraño brote hace más de un mes y medio, informó el diario chino.

En el video, publicado originalmente por el impreso estatal Gansu Daily, se puede apreciar cómo varias de estas enfermeras lloran desconsoladamente mientras las rapan. Incluso, una de ellas no quiso abrir los ojos durante la peluqueada.

A pesar de que las imágenes se compartieron con el objetivo de mostrar a estas mujeres como unas verdaderas heroínas, la grabación ha generado todo tipo de críticas en las diferentes redes sociales, afirmó el People’s Daily.

Finalmente, el rotativo señaló que en algunos hospitales de Wuhan muchas médicas y enfermeras se han afeitado el cabello de manera voluntaria, “para evitar infecciones cruzadas y para ayudar a ahorrar tiempo al ponerse y quitarse el traje protector durante los turnos agotadores”.

Por otro lado, este miércoles se confirmó que el doctor Liu Zhiming, director del centro médico más importante de esta ciudad, falleció por culpa del covid-19 (como fue nombrado este coronavirus).

Hasta el momento, este extraño brote ha provocado al menos 1.873 muertes en todo el mundo, de las cuales 1.868 se han registrado en la China continental.

Acá, el video de como rapan a las enfermeras:

Do we all have to shave our hair for #COVID19 relief? Video of tearful Chinese female nurses having all of their hair shaved off before leaving for Wuhan has triggered criticism on Chinese social media. Read more: https://t.co/xPwED74sfi pic.twitter.com/DPkPv7wwl9

— People's Daily, China (@PDChina) February 18, 2020