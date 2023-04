No obstante, este lunes 24 de abril se anunció que Carlson dejaría Fox News, por un acuerdo entre ambas partes. “Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador”, indicó en un comunicado.

La salida del presentador se da días después de que el canal reconociera que mintió sobre las elecciones de Estados Unidos del 2020 y aceptara pagar 787,5 millones de dólares a Dominion Voting Systems, compañía que suministró las máquinas de votación, para no ir a juicio.

Carlson, que desde el 2016 conducía su ‘show’ ‘Tucker Carlson Tonight’, era figura clave en la política republicana y a menudo entrevistó al expresidente Donald Trump (2017-2021), señaló AFP.

Ha sido ampliamente criticado por su estilo agresivo, su supuesta falta de rigor periodístico y, para sus mayores críticos, por exhibir una retórica llena de odio.

Quién es Tucker Carlson, que salió de Fox News en Estados Unidos

Nació en San Francisco, California, en una familia acomodada conformada por su padre, el periodista y político Richard Warner Carlson, y su madre, la artista Lisa McNear, indicó Business Insider.

Estudió en Trinity College en Hartford, Connecticut, y se graduó en una licenciatura de historia. Posteriormente, intentó unirse a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su nombre en inglés), pero no fue admitido, señaló The US Sun.

Posteriormente, Carlson se involucró en el periodismo como verificador de datos para la revista conservadora Policy Review posteriormente pasó por varios medios, como los siguientes:

The Wall Street Journal

The Daily Beast

CNN

The New York Times Magazine

A Fox News ingresó en el 2009, donde tenía apariciones frecuentes; después, en 2016, creó su programa ‘Tucker Carlson Tonight’, que se convirtió en el más visto, en horario estelar (8:00 de la noche), en televisión por cable de Estados Unidos.

Polémicas Tucker Carlson en Fox News

Sus declaraciones ultraderechistas hicieron que el presentador se caracterizara por ser controversial. Según The New York Times, tuvo discursos contra las personas migrantes, afroamericanas y demócratas, que hasta trabajadores de la cadena rechazaron.

Incluso, indicó el medio, defendió participantes de la invasión al Capitolio, que dejó cuatro personas muertas y más de una decena heridas, por el triunfo de Joe Biden en las elecciones.

Carlson no se ha pronunciado de su salida de Fox News.