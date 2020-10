Esta red social presta un servicio de ‘microblogging’, pero con una promesa de libertad de expresión absoluta, contraria a la restricción de Twitter que recientemente ha puesto límite a mensajes considerados como ‘apología a la violencia’

Parler tiene sede en Estados Unidos y fue lanzado en agosto de 2018. Fue fundado por John Matze, graduado de la Universidad de Denver, que, según Foxbusiness, estableció la red social “agotado por la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”.

La propuesta de Matze se ve reflejada en las promesas de Parler, que garantiza a sus usuarios una lista de ventajas:

Download Parler Social Media!

Free speech and expression.

Unbiased algorithms.

We will never sell or share your data!

We are a community of real people with a real message. https://t.co/2aw3zqnFd5 #Parler #censorship #freespeech #Parley #howdoyouparley #SafetyFirst pic.twitter.com/5drEdInZxD

— Parler (@parler_app) February 7, 2020