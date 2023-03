Recientemente en las redes sociales, influenciadores y creadores de contenido han comenzado a recomendar una inyección que tiene semaglutida y tiene una eficacia importante para bajar de peso.

La inyección ha llegado a ser tan famosa que en países como Estados Unidos se agotó debido a las recomendaciones de famosos como Kim y Khloé Kardashian. Pero primero hay que conocer qué es para conocer sus síntomas y efectos secundarios, que explica la clínica Obesity Solutions, en el que indica que “genera nauseas, saciedad rápida e intolerancia a grasas y carbohidratos”.

Sin embargo, una investigación publicada por la revista científica The New England Journal of Medicine demostró que pese a que los resultados con ese fin pueden ser buenos y rápidos, también puede traer complicaciones graves para la salud que puede llevar incluso hasta la muerte.

Ozempic es el nombre comercial del medicamento que tiene semaglutida como principio activo. Se trata de una sustancia que es utilizada principalmente para las personas que tienen diabetes de tipo 2 y actúa de forma similar a una hormona producida por el intestino llamada GLP-1. Esta hormona estimula la seccreción de insulina y suprime la glucagón.

¿Cómo funciona el Ozempic?

“Tiene varias funciones, pero la más expresiva es la de mejorar la sensibilidad del organismo a la insulina y reducir el hambre, porque controla la sensación del mismo y la saciedad en el cerebro”, explicó en diálogo para National Geographic Marcos Antonio Tambascia, endocrinólogo, investigador y coordinador del Centro de Investigación Clínica en Endocrinología y Diabetes de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil.

Para las personas en tratamiento de diabetes tipo-2, esta inyección debe aplicarse una vez por semana en el muslo, estómago o antebrazo, antes o después de alguna comida a cualquier hora.

¿Por qué Ozempic sirve para tratar la obesidad?

En 2021, la investigación previamente mencionada sobre este tipo de medicamentos , demostró que a esta inyección les ayudó a reducir el 15 % del peso de los voluntarios, una tasa que hasta entonces no había sido alcanzada por ningún otro fármaco.

En dicho estudio participaron 1.961 adultos con un índice de masa corporal (IMC) por encima de 30, lo que es considerado como obesidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La explicación del éxito del fármaco es que, a diferencia del GLP-1 natural, la semaglutida sintética no se degrada rápidamente en el organismo, “lo que mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo, reduciendo el apetito“, afirmó Tambascia.

¿Por qué puede llegar a ser mortal?

Al crear una sensación de saciedad y que el metabolismo actúe de manera más lenta, aplicar esta inyección sin orden médica también puede generar una obstrucción intestinal y, si no se trata a tiempo, hay partes del intestino que puede morir y causar una peritonitis que puede ser mortal.

Otro efecto secundario que se ha conocido es que la aplicación de este medicamento genera problemas para el aparato digestivo como diarrea, vómitos y náuseas. Finalmente, también hay un fenómeno denominado cómo “cara Ozempic”, que hace referencia a que el rostro se ve más envejecido, un resultado no del medicamento en sí sino de la rápida pérdida de peso.