De acuerdo con las autoridades, todo empezó cuando un hombre realizó varios disparos al aire mientras los protestantes intentaban tumbar una estatua de bronce de un conquistador español del siglo XVII, ubicada al frente de un museo, indicó CBS News.

La cadena de noticias, de igual manera, señaló que el sujeto –identificado como Stephen Ray Baca– supuestamente estaba protegiendo la escultura de los manifestantes, quienes la habían amarrado con una cadena para derribarla.

En varios videos difundidos en las redes sociales, sin embargo, se puede observar cómo Baca saca la pistola de una mochila y les dispara a algunas personas, después de haber tenido una fuerte confrontación con estas.

En medio del tiroteo, una persona resultó herida, la cual fue trasladada de inmediato al centro médico más cercano. Gilbert Gallegos, vocero de la policía de Albuquerque, manifestó que el afectado se encuentra en estado crítico, agregó el informativo.

La ABC, por su parte, informó que Baca, quien fue detenido por el cuerpo de seguridad por intento de agresión agravada con arma de fuego, había sido candidato para el “Concejo Municipal” de esa ciudad y “es hijo de un ex alguacil del condado de Bernalillo”.

Tim Keller, alcalde mayor de Albuquerque, condenó el incidente a través de su cuenta oficial de Twitter y aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“El tiroteo fue un acto de violencia trágico, indignante e inaceptable, que no tiene lugar en la ciudad. Nuestra comunidad diversa no será disuadida por actos destinados a dividirnos o silenciarnos”, escribió el mandatario local.

Debido a este lamentable incidente, Keller también anunció que la estatua será retirada temporalmente, ya que representa un riesgo de seguridad pública para todos los ciudadanos de Albuquerque.

