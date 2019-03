La italiana, de 35 años, casada y con otro hijo de 7, está siendo investigada por las autoridades italianas, pero principalmente juzgada por casi todo el pueblo, publica el diario local Il Messaggero.

De acuerdo con el relato de ese medio, hace 2 años, los padres del menor, la contrataron para que le diera clases de inglés y así ayudarlo a mejorar sus notas en el colegio. Como la conocían de tiempo atrás y la consideraban su amiga, no dudaron en enviar a su hijo 2 veces por semana a la casa de esta mujer.

Pasaron 2 años y medio y nadie sospecho nada. La italiana, que en el día trabajaba cuidando a adultos de la tercera edad, quedó embarazada y todos creyeron que el padre de ese bebé era su esposo. Sin embargo, los familiares del estudiante vieron un cambio rotundo en su comportamiento y, luego de presiones para que dijera que le pasaba, lo contó todo, explica Il Messagero.

“Es culpa de esa mujer, quería que estuviera solo con ella, le gritaba que me dejara en paz, que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío”, confesó el adolescente.