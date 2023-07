La Procuraduría Federal del Consumidor siempre está activa recomendando artículos que valen la pena y que cumplen con lo que mencionan, del mismo modo menciona cuáles son los artículos que, por el contrario, deberíamos de evitar por varias razones.

En esta ocasión, la Profeco se dedicó a revisar algunos artículos que vende la cadena de supermercados Bodega Aurrera, esta cadena es una de las que presume tener precios muy económicos en comparación con su competencia y sí, también tiene su propia marca con varios productos que ofrecer.

En las recomendaciones que se nos dan, está el no comprar los siguientes tres alimentos, principalmente debido a que no cumplen con lo que mencionan sus etiquetas, ofreciendo entonces algo que no es.

Salchicha de pavo

Según un estudio realizado por la Profeco acerca de este alimento, se descubrió que, a pesar de estar etiquetado como salchicha de pavo, al analizar el contenido de carne, se concluyó que en realidad contienen una proporción mayor de pollo que de pavo. Esto implica una situación engañosa para el consumidor.

Atún de aleta amarilla

La investigación llevada a cabo en 57 productos de atún, Profeco descubrió que a pesar de estar etiquetados como atún aleta amarilla, en realidad contienen la mayor parte de soya, hasta un 62%.

De hecho, según la Profeco, estos productos deberían denominarse ‘soya con atún’ debido a la alta proporción de este ingrediente en su composición.

Queso tipo americano

Se comprobó que el contenido real de este producto es un 4.8% menor al declarado en la etiqueta. Además, la presentación de la etiqueta puede ser confusa para los consumidores, ya que se destaca en letras grandes y mayúsculas ‘QUESO TIPO AMERICANO’, mientras que la palabra ‘imitación’ se encuentra en letras pequeñas.

Lo mejor es buscar otras marcas

El consumo de estos productos no debe causar un problema para nuestra salud si no los consumimos de manera frecuente y en gran cantidad, es por el hecho de que sustituyen el contenido real con algún otro componente que no son lo que anuncian.

La mejor opción es gastar unos cuantos pesos más por alguna marca que ofrezca estos mismos productos con la calidad real y cumpliendo con lo que menciona la etiqueta. También es cierto que la mayoría de los productos de Aurrera son más económicos en comparación con la competencia, hecho que atrae a mucha gente al no querer gastar tanto en su despensa, pero ya vimos que al menos con estos tres productos, no se obtiene lo que se compra.