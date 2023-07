Los cortes en el suministro de agua son generalmente muy molestos para la gran mayoría de los afectados y es que no se trata de una disminución en la presión del agua, se trata literalmente de un corte en el servicio por cuestiones de mantenimiento.

Esto es lo que sucederá en varios puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, esto debido a las obras de construcción del Tren Suburbano que conecta con el AIFA. Estos cortes se llevarán a cabo desde el 21 de este mismo mes y hasta el 25 por lo que, si vives en alguna de las siguientes zonas y colonias, lo mejor es prevenir y apartar un poco de agua para los siguientes días.

Estado de México

Nextlalpan

Tonanitla

Jaltenco

Ecatepec

Coacalco

Tultitlan / Mayormente en las colonias San Pablito, San Rafael, Xacopinca, San Juan, Santa Isabel, La Cañada, Zona Centro, Xahuento, San Pablo, La Providencia, Santa Rita, Barrio del Carmen, Barrio de Guadalupe, La Piedad, Ampliación la Piedad, Colonia 10 de junio, Ejidos de Tultepec, El Corralito, Teyahualco, El chaparra y Zacamol.

Tultepec / Mayormente en las colonias Los Reyes, Unidad Electricistas, Fraccionamiento Bosques de Tultitlán, Lote 48, Fraccionamiento Residencial Los Reyes, Colonia Independencia, Lote 46 (conocido como Reloj Villa), Lote 76 (El Reloj), Unidad Habitacional COCEM, Lote 59 (Torres de Reloj), Fraccionamiento El Obelisco, Condominios Ampliación COCEM I, Residencial Villas de Tultitlán y Colonia El Cueyamil.

Ciudad de México

En el caso de la gran capital no se ha especificado que alcaldías y colonias serán las más afectadas, supondremos que debido a que no se verá muy afectado el suministro del líquido vital, de cualquier forma, te recomendamos no confiar mucho y prevenir.

Con estos tips seguro que la espera hasta que el servicio se restablezca es un poco más llevadera.

Asegúrate de llenar varios recipientes con agua antes del corte programado. Utiliza cubos, botellas o cualquier otro recipiente limpio para tener suficiente agua para actividades esenciales como beber, cocinar o lavarse.

Anticípate al corte y planifica tus actividades. Por ejemplo, puedes adelantar tareas que requieran agua, como lavandería o baños, antes de que se interrumpa el suministro.

