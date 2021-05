Pereira revolucionó la noche de Sao Paulo con sus innovadoras técnicas en el tocadiscos en una época de plena ascensión de la música popular brasileña.

Nacido en 1934 y oriundo de la pequeña localidad de Muzambinho, en el estado de Minas Gerais, Osvaldo Pereira transformó las fiestas de la capital paulista, que a comienzo de los años 50 eran animadas por bandas de música.

Dotado de mucha creatividad, este DJ inventó entonces diversos aparatos que permitieron la creación de la revolucionaria “Orquesta Invisible”, con la que animaban las fiestas gracias a las creaciones de una única persona: el DJ.

Igualmente fue el responsable de la inserción en Brasil de una controladora para la mezcla de audio, hoy un equipamiento esencial para cualquier DJ pero que en la época, recuerda, no fue bien recibido por el público.

“La gente me pidió para que no lo usara, porque no les gustaba la música ininterrumpida. Eran otros tiempos (…) La pausa era el momento en que la dama podía expulsar al caballero si no le estaba gustando la danza”, cuenta en una entrevista a Efe.