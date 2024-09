Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

En su primera conferencia de prensa, el nuevo Presidente iraní, Masud Pezeshkian, que ha optado por un tono firme en el exterior, ha dado muestras de apertura hacia su electorado, en particular sobre la cuestión del velo y la censura de las redes sociales.

Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

El Presidente Pezeshkian ha mostrado claramente su intención de reducir la presión sobre las mujeres y los jóvenes. En respuesta a una periodista que afirmaba que había tenido que tomar pequeños callejones para escapar de la policía antivicio, Masud Pezeshkian declaró que había pedido a la policía que dejara de atacar a las mujeres que no respetaran rigurosamente el velo reglamentario. “La policía antivicio no debe intervenir más contra las mujeres que lleven mal el velo. Se lo voy a repetir. Incluso el Fiscal General del país ha dicho que la policía no tiene derecho a intervenir contra las mujeres mal cubiertas”.

Esta declaración se produjo a raíz de los vídeos difundidos en las últimas semanas, en los que se ve a mujeres policías deteniendo violentamente a jóvenes que no llevaban el velo de acuerdo con las estrictas normativas.

En otro signo de apertura, dijo que se había creado una comisión para revisar la prohibición de redes sociales como Instagram, Twitter y Telegram, tal y como había prometido durante la campaña electoral.

Asimismo, su ministro de Enseñanza Superior anunció la creación de un grupo de trabajo para reincorporar a los profesores y estudiantes expulsados de las universidades en los dos últimos años por su apoyo al movimiento de protesta que siguió a la muerte de Mahsa Amini.

La muerte Amini desencadenó meses de protestas en Irán, con cientos de muertos en enfrentamientos y miles de manifestantes arrestados.

Por último, el Presidente anunció que se había resuelto la cuestión del arresto domiciliario de uno de los líderes de la oposición, Mehdi Karoubi, y que estaba trabajando en el destino del otro líder, Mir Hossein Moussavi.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.