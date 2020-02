Según la BBC News, estos semisótanos se llaman ‘banjihas’ y cientos de personas en Seúl (Corea del Sur) viven en estos. Adicionalmente, la cadena británica aseguró que la mayoría no tienen acceso a la luz solar, cómo se puede apreciar en el largometraje.

De igual manera, el medio inglés entrevistó a Oh Kee-cheol –uno de los ciudadanos que habita en estos vecindarios de la capital surcoreana– y aseguró que estos pequeños lugares sufren de una tremenda humedad, sobre todo en el verano.

“La gente puede husmear por nuestras ventanas y por lo general los adolescentes fuman afuera. Cuando me mudé por primera vez me hacía moretones por los golpes con el escalón y rasguños por estirar los brazos contra las paredes de concreto”, agregó Kee-cheol en la BBC.

Finalmente, la cadena de noticias inglesa señaló que estas viviendas terminan siendo los hogares de miles de jóvenes surcoreanos, “mientras trabajan duro y esperan por un futuro mejor”.

Cabe señalar que ‘Parásitos’ ha ganado diferentes reconocimientos alrededor del mundo, incluidos los tres galardones que consiguió en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Guion Original).

Acá, las imágenes de cómo son los verdadera ‘banjihas’ en Corea del Sur:

“They said banjiha is where the beggars live."

Oscar-nominated South Korean film @ParasiteMovie features a family living in a semi-basement apartment called banijha.

The movie may be a fiction but the house exists in real life

