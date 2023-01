Desde 2022 ha crecido el fenómeno de llegadas de personas rusas que han decidido vivir y tener sus hijos en Argentina, según una investigación de CNN en las clínicas privadas más elegidas por las madres rusas para tener a sus hijos ‘ruso/argentinos’.

Al parecer, sería un lugar perfecto para tomar distancia de la situación actual por la que atraviesa ese país, y gracias a que Argentina no exige visa para esta población, con solo tener un hijo nacido allí pueden residir legalmente hasta convertirse en ciudadanos, que es una posibilidad otorgada al vivir dos años seguidos.

“Empezamos a percibir el aumento gradual desde principios de 2022, muy gradual al principio con una proyección, un crecimiento casi exponencial hacia fin de año”, le contó a CNN el Dr. Guido Manrique, jefe de Obstetricia del Sanatorio Finochietto.

Las estadísticas de la clínica informan que tan solo en el Finochietto, a principios de 2022, tenían solo un par de partos al mes. Pero en diciembre tuvieron 180 partos de los cuales 50 correspondían a madres rusas, indicó el portal de noticias.

Partos que se han hecho con un traductor como parte del equipo médico, porque la mayoría de mujeres no hablan español y cuando no llevan usan las aplicaciones de celular para poder comunicarse.

¿Por qué los rusos eligen Argentina como su nuevo hogar?

“Es porque es un país en el que no se requiere visa. Es un país muy libre”, dijo a CNN Hanna Shaforostova una joven refugiada ucraniana que tiene 28 años y reside en el país latino desde hace 8 meses.

Vivía en Moscú con su pareja con la que tiene dos hijos, pero antes de la llegada Daniel, su hijo menor, decidieron viajar hacia Argentina para que naciera en el país latinoamericano.

“Creo que es como otra vida. No sabía qué iba a pasar en Rusia el próximo año o los próximos cinco años. Están pasando cosas realmente terribles en Ucrania y otras en Rusia. Entonces, no estoy seguro si será un buen país para vivir en los próximos diez años o algo así”, puntualizó la pareja en entrevista con CNN, mientras hacían una caminata en el parque con su hijo.