Las ‘fiestas COVID’, como se les conoce a las reuniones, es un juego de la muerte, como lo consideran las autoridades locales citadas por ABC News: “Los jóvenes ponen dinero en un recipiente y tratan de infectarse. El que muestre los primeros síntomas gana. Es un sinsentido”, expresa Sonya McKinstry, concejal de Tuscaloosa.

Este trino contiene una denuncia similar del jefe de los bomberos de la ciudad, que dice que la insólita situación viene presentándose desde hace algunas semanas:

Tuscaloosa Fire Chief Randy Smith says they discovered students, who knew they were COVID-19 positive, have been attending parties. This information was given at the pre-council meeting this afternoon. @abc3340

