El fuerte acto de discriminación contra la escultura viene después de que, como señala el portal Barcelona Secreta, la obra de Fernando Botero fuera recibida con recelo (como algunas de las obras de Gaudí) en 1987, pero también luego de convertirse en “un símbolo histórico y representativo de este barrio de la capital catalana”.

El líder de la organización política independentista Cataluña Acción (Cataunya Acció, en catalán) fue muy duro con la obra del escultor paisa al decir que no refleja ninguno de los valores históricos de Barcelona y el país: “No tiene absolutamente nada de la cultura nacional; (…) si despersonaliza la capital de Cataluña, despersonaliza a todo el país”, dice Espot, como consta en este video publicado en su cuenta de Twitter:

“El Raval de Barcelona, el laboratori de l’operació espanyola comandada per la família política d @AdaColau per tal de minoritzar als catalans dins la nostra pròpia Nació” pic.twitter.com/y6KdLwGlCQ — Santiago Espot (@santiagoespot) July 21, 2020

El político independentista acompaña su trino con un texto que de paso ataca la gestión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: “El Raval de Barcelona es el laboratorio de la operación española comandada por la familia política de @AdaColau para minimizar a los catalanes dentro de nuestra propia nación”.

Varias de las reacciones de usuarios de Twitter coinciden en que este es un acto de segregación no solo de la obra de Botero, sino de las personas que no son catalanas y que viven allí, como señala este trino que denuncia que hay empleados de restaurantes que han sido despedidos por no saber hablar catalán, pese a que todo el mundo habla español en la ciudad y en la región:

Has tenido más suerte que algunas personas de la hostelería en Cataluña que los han despedido por no saber catalán. O que algunos comerciantes que por no rotular en catalán han sido multados. A ti solo te han herido los sentimientos, pero no te ha costado dinero. — jetaraz (@jetaraz) July 21, 2020

pero te puedo hablar de amigos de Zaragoza que han venido a verme a Barcelona y preguntando con acento de fuera, les han contestado en catalán, ahí te lo dejo…. — APL (@ABSTRACTAFORMA) July 21, 2020

El periodista colombiano Camilo Baquero también opina que es un acto de discriminación: