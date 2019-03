De acuerdo con BBC Mundo, la sugerente imagen de la modelo en bikini ha recibido cientos de críticas, a pesar de que el ministro de Transportes alemán Andreas Scheuer cree que es una forma moderna de transmitir el mensaje.

Además de la top model Alicija Köhler, la campaña también está protagonizada por modelos masculinos, en la búsqueda de concientizar a los jóvenes ciclistas de la necesidad de protegerse la cabeza, explica el rotativo británico.

La mayor crítica que ha recibido es de sexista. Por ejemplo, Maria Noichl, presidenta del comité de mujeres del Partido Socialdemócrata, dijo al periódico Bild, citado por BBC: “Vergonzoso, estúpido y sexista cómo el ministro de Transporte promociona su política con carne fresca“.

Franziska Giffey, ministra de Familia, por su parte, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje a su colega Andreas Scheuer: “Querido: ¡estar completamente vestida también combina con un casco!”.

A pesar de las constantes críticas, el ministro, que hace parte del partido conservador de la canciller Angela Merkel, se mostró firme en sus ideas y respaldó la campaña, que además de ser divulgada en redes sociales, también se han publicado en vallas a lo largo de Alemania, indica BBC.

So you believed a blatant lie. Got so easily manipulated and weaponized. But maybe you're actually that sick and you still think it's blatant sexism for excluding trans from their #HelmetSavesLives campaign? #HelmeRettenLeben pic.twitter.com/QWSud0RiAj

— marmot (@marmotacycling) March 26, 2019