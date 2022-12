La Plenaria del Congreso de Perú aprobó el adelanto de elecciones generales para el mes de abril del 2024, con lo cual el mandato presidencial de Dina Boluarte, finalizará el 28 de julio del mismo año.

De acuerdo con el dictamen, la Plenaria aprobó la propuesta con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, por lo que se modifica la duración del mandato de la presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos y convoca a elecciones generales.

El texto aprobado establece además que los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en el 2021, también culminan su representación el 26 de julio de 2024.

“Buscamos una salida responsable, y que se puedan, también, hacer reformas que aseguren elecciones en el más breve plazo. Hay que ceder. Si no se cede, no hay acuerdos. Esta es una palabra que tenemos que tener presente. No todo es perfecto y menos en el tiempo que vive nuestro país”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.