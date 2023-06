Un imprevisto episodio sucedió en la emisión matutina de la W Radio de este viernes 9 de junio, cuando en pleno programa el periodista Julio Sánchez Cristo le dio paso a la corresponsal que se encuentra cubriendo la invasión de Rusia en Ucrania. El director del espacio indicó que se estaba presentado una grave situación, pues a la mujer le cayó una bomba muy cerca de donde ella se encontraba.

Al darle paso, la comunicador intentó explicar lo que sucedió, pero por la conmoción en la que se encontraba no pudo dar el informe: “Todavía no estoy preparada para hablar, pasamos un susto. Lo siento, no estoy preparada para decir ninguna noticia en estos momentos”, le dijo a Sánchez Cristo.

Lo que se sabe del hecho es que la periodista se movilizaba en un carro cuando un artefacto explosivo impactó en el lugar por donde transitaba, lo que le causó afectaciones respiratorias, que por fortuna no fueron a mayores.

Olga Kosova, como se llama la comunicadora, cubre desde hace un buen tiempo la guerra entre ambos países para la emisora. De hecho, Julio Sánchez Cristo reveló al aire que le han pedido a la periodista retirarse de ese lugar y salvaguardar su vida; sin embargo, ella ha manifestado que no lo va a hacer por cumplir con el oficio.

De hecho, a la periodista ya le han pasado algunos episodios similares; sin embargo, ella ha dado detalles de cómo está la situación allá: “Solo se puede saber lo que está pasando en el terreno cuando se está en él […] calculo el riesgo y no voy a zonas demasiado peligrosas, pero en ocasiones hay hechos imprevistos como lo que acaba de suceder”.