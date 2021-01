King, de 87 años, ingresó en el Cedars Sinai Medical Center de la ciudad californiana, según una “fuente cercana a la familia”, precisó la cadena de noticias este sábado.

El periodista padece diabetes de tipo 2 y ha tenido numerosos problemas médicos, entre ellos varios ataques cardíacos, un cáncer de pulmón y una angina de pecho, una enfermedad causada por una disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón.

Es una de las figuras más importantes de la historia de la televisión estadounidense, famoso por sus camisas, sus corbatas multicolores, sus tirantes y sus grandes gafas.

Presentó durante 25 años el programa ‘Larry King Live’. Entrevistó a todos los presidentes estadounidenses desde 1974 y a dirigentes como el palestino Yasir Arafat o el ruso Vladimir Putin.

Abandonó CNN en 2010 y siguió haciendo entrevistas difundidas en su web. En 2012 lanzó el programa ‘Larry King Now’ en Ora TV, un canal de vídeos a la demanda que cofundó.

Larry King celebró justo hace menos de 2 meses sus 87 años, por lo cual agradeció a través de sus redes sociales por todos los mensajes de cumpleaños que recibió, tal como se evidencia en esta publicación que hizo desde su cuenta de Twitter:

Thank you for all the kind birthday messages today… pic.twitter.com/hzyRmoTKzz

— Larry King (@kingsthings) November 20, 2020