Estos refuerzos se sumarían a los cerca de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional ya desplegados en operaciones de apoyo en la frontera, dijeron a la AFP dos funcionarios estadounidenses.

Se espera que el secretario de Defensa, Jim Mattis, firme la orden para este contingente este jueves o el viernes, indicó un funcionario del Pentágono.

El despliegue estará constituido por médicos e ingenieros y va a ser empleado principalmente para dar apoyo logístico.

El portavoz del Pentágono, el capitán de la armada Bill Speaks, dijo que el Departamento de Defensa está trabajando con el Departamento de Seguridad Interior (DHS) para determinar “los detalles del apoyo” para las autoridades fronterizas.

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este jueves en Twitter que puede utilizar a los militares para enfrentar esta “emergencia”, continuando con un discurso contra la inmigración, que fue uno de sus ejes de campaña, en un momento en que se acercan las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018