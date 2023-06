En las últimas horas, el Vaticano confirmó que la operación de hernia abdominal a la que fue sometido este miércoles Jorge Bergoglio —nombre real del papa— en el hospital Gemelli de Roma fue todo un éxito.

Según la entidad religiosa, el sumo pontífice tuvo que recibir anestesia general para el procedimiento, que no tuvo complicaciones.

POPE FRANCIS UPDATE:

'Pope Francis' surgery is over: it took place without complications and lasted three hours' @HolySeePress #PopeFrancis pic.twitter.com/vFOn3amqzZ

— Vatican News (@VaticanNews) June 7, 2023