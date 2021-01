“Debería hablarles de pie, pero saben que la ciática es un huésped un poco molesto. Les pido disculpas, hablaré sentado“, comentó el sumo pontífice antes de hablar ante los miembros de la Sagrada Rota, el tribunal que se encarga de la anulación de los matrimonios eclesiásticos en un encuentro tradicional que se organiza en enero con ocasión de la inauguración del año judicial.

Francisco, de 84 años, pospuso hace una semana varios compromisos previstos, entre ellos el encuentro anual con el cuerpo diplomático. Debido a su problema de salud también renunció a presidir la misa del domingo pasado.

Afectado por una “ciática dolorosa”, el papa tampoco pudo presidir las celebraciones litúrgicas programadas para fin de año, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Por ahora, usa unos zapatos especiales debido a esa lesión en el nervio ciático que acarrea desde hace varios años.

A raíz de esto, se propagó el rumor de que el argentino tendría que ser operado de urgencia, pero este mismo viernes el Vaticano desmintió esa posibilidad, de acuerdo con el Corriere della Sera.

No obstante, el medio italiano detalló que Jorge Mario Bergoglio sí tendrá que ponerse a dieta y perder varios kilos, idealmente 7 u 8, además de someterse a terapias.

El régimen y el tratamiento tratarán de mejorar su estado con miras al primer viaje que tiene programado en el 2021, con destino a Irak.

En el avión de regreso en 2013 de su primer viaje al exterior, el papa argentino confesó a los periodistas que la ciática había marcado su primer mes de pontificado:

“¿Lo peor? Es que me vino una ciática, la tuve el primer mes. Porque para hacer las entrevistas me hacían sentar en un sillón, y eso me hizo daño. Es una ciática dolorosísima, dolorosísima. No se la deseo a nadie”, confesó a los periodistas que lo acompañaban de regreso de Brasil en ese entonces.