El papa Francisco cumplió dos semanas internado en el hospital Agostino Gemelli, de Roma. La salud del santo padre ha sido variable, pues estuvo durante varios días en estado crítico, luego superó la situación e inesperadamente, este viernes 28 de febrero sufrió un ataque aislado de broncoespasmo, que fue controlado por los galenos.

(Vea también: Vaticano da alivio sobre la salud del papa Francisco que completa 14 días hospitalizado)

Afortunadamente, la Santa Sede emitió un comunicado en el que se dieron detalles sobre el estado de salud de Francisco para el cierre de este sábado primero de marzo. El sumo pontífice continúa estable y ha tenido alternaciones de ventilación mecánica y oxigenoterapia, a lo que su cuerpo ha respondido bien.

“El estado clínico del Santo Padre permanece estable. Alternó ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso”, expuso el Vaticano.

Cómo sigue el papa Francisco

Así mismo, se explicó que hasta la noche de este sábado (en Roma) el papa no presentó fiebre. El sumo pontífice come por sí mismo y ayuda en el momento en el que debe adelantar sus sesiones de fisioterapia. En contraste a lo sucedido el viernes, no ha tenido ninguna crisis respiratoria y su estado de ánimo es positivo.

“El Santo Padre está afebril y no presenta leucocitosis. Sus parámetros hemodinámicos se han mantenido siempre estables; ha continuado alimentándose por sí mismo y ha realizado regularmente fisioterapia respiratoria, cooperando activamente. No ha presentado ningún episodio de broncoespasmo”, se expone en el comunicado.

“El estado de ánimo del Papa sigue siendo bueno. Hoy ha rezado en la capilla cercana a su habitación durante unos veinte minutos”, añadió la Santa Sede.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.