Un piloto de la compañía aérea turca Turkish Airlines falleció en pleno vuelo tras sufrir una descompensación, lo que llevó al avión a aterrizar de urgencia en Nueva York este miércoles, informó la aerolínea.

La aeronave, que partió el martes por la noche de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, se dirigía a la ciudad turca de Estambul, indicó en X el portavoz de Turkish Airlines, Yahya Üstün.

