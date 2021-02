En su habitual rueda de prensa, el funcionario aseguró este lunes que la semana pasada se reportaron 2,6 millones de contagios a nivel global, un 50 % menos que los registrados en los primeros días de enero.

Tedros, de igual manera, subrayó que en los últimos días se registró la cifra más baja de nuevos contagios desde octubre, antes de que comenzara el segundo y tercer pico en regiones como América y Europa.

Aunque no entregó mayores detalles, el director de la OMS puntualizó que no hay que bajar la guardia frente al coronavirus y que toca seguir respetando las respectivas medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas y el distanciamiento físico.

"So far this year, the number of weekly reported #COVID19 cases has fallen by almost half, from more than 5 million cases in the week of January 4 to 2.6 million cases in the week starting February 8 – just five weeks"-@DrTedros https://t.co/kcccMBaEDI

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021