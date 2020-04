De acuerdo con el jefe del organismo sanitario, el mundo está lejos de superar y eliminar el nuevo coronavirus, que ha causado al menos 182.900 muertos y más de 2 millones y medio de casos de contagio confirmados, a nivel global.

El Funcionario señaló que la propagación del COVID-19 en la parte occidental del Viejo Continente parece “estable o en declive”. No obstante, explicó que en África, América Latina y en Europa del Este “hay tendencias inquietantes al alza”.

Este martes, de igual manera, Adhanom Ghebreyesus manifestó que “lo peor aún está por venir”, ya que la situación puede empeorar si los casos de contagio aumentan en algunos países de África, que tienen sistemas de salud menos desarrollados.

Con respecto a la reducción de medidas restrictivas en algunos países europeos, el director de la Organización Mundial de la Salud enfatizó que levantar los confinamientos y abrir ciertos sectores industriales no garantiza que la pandemia se haya acabado.

Tedros Adhanom Ghebreyesus finalmente aseguró que el organismo tomó las decisiones adecuadas cuando brotó el virus en China. El mundo “tuvo suficiente tiempo para responder” a esta emergencia sanitaria, concluyó.

"We’re all in this together. And we will only get through it together"-@DrTedros #COVID19

The full statement: https://t.co/tLkdaJm0Q3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020