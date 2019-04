Rincón, periodista colombiano que también escribe para el diario El Tiempo sobre cine y televisión, señaló en uno de los medios más importantes de Estados Unidos que Iván Duque tiene una “obediencia a su inflexible padre Álvaro Uribe, y una simpatía juguetona con su chistoso tío Donald Trump”.

En la columna, Rincón dice que el presidente Duque es un hombre sin atributos que no da para reportajes periodísticos y que lo máximo que logra es ser motivo de memes y reitera que “vive de querer parecerse al padre Uribe e intentar ser díscolo como el tío Trump”.

“Habla con sonsonete paisa y cascarrabias del papá; se viste con poncho y sombrero como el papá; como el papá va a los pueblos a abrazar pobres y como él pelea contra el castrochavismo; igual que al papá le gusta la guerra y no la paz”, escribió Omar Rincón en The New York Times.