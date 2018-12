La captura se realizó después de una investigación sobre el asunto en agosto, cuando la policía encontró material de abuso sexual de animales en sus dispositivos electrónicos, informó el New York Post.

Según el informe, el acusado fue inscrito en el Centro Correccional de Máxima seguridad de Bossier después de su arresto, lugar donde deberá enfrentar cuarenta cargos por maltrato animal.

Un portavoz de la policía dijo que el perro involucrado era su propia mascota, la cual tuvo que ser llevada a una organización de rescate donde está siendo atendida.

El informe del diario estadounidense detalla además que el crimen de Yetman puede incurrir en cargos adicionales. Sin embargo, las autoridades no dijeron exactamente qué animales fueron victimizados por el culpable.

Según la página de Facebook de la Oficina de Bossier, Yetman recibió un galardón por su “esfuerzo sobresaliente durante el año para defender los derechos de protección de las víctimas de violencia doméstica y sus familias”.

TROOP G NEWS RELEASE – Bossier City Man Arrested on Animal Sexual Abuse Charges: Yesterday, 38-year-old Terry Yetman of Bossier City turned himself in on charges of animal sexual abuse. More info can be found at https://t.co/pDQyj01Ld2 pic.twitter.com/zusitJMMoF

— LA State Police (@LAStatePolice) December 20, 2018