En su publicación de este viernes sobre lo acontecido en Mineápolis (Minesota), Barack Obama también dijo: “Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que vive acorde con sus más altos ideales, podemos y debemos hacerlo mejor”.

La referencia a la muerte de Floyd por parte del expresidente se produjo debido a que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, lo sometiera durante varios minutos con su rodilla sobre el cuello ignorando las desgarradoras quejas del detenido.

El policía, cuya acción fue grabada en video por un transeúnte y ha provocado la indignación pública, así como protestas en los últimos tres días que han terminado con escenas de vandalismo y saqueos, fue detenido este viernes por su presunta responsabilidad en la muerte de Floyd, algo que los familiares del fallecido consideran como un vil asesinato y piden pena de muerte para el agente, que ya tenía un historial de quejas por abuso de la fuerza.

La muerte de Floyd tuvo lugar cuando cuatro policías, entre ellos Chauvin, concurrieron a un sitio de la ciudad donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso de 20 dólares.

En un video tomado por los testigos se ve al Floyd boca abajo en el pavimento tras ser detenido mientras Chauvin, sobre él, le aprieta el cuello con una rodilla durante varios minutos, sin modificar su postura, pese a que se escuchan las quejas del arrestado de que no puede respirar, hasta que parece perder el sentido.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor”, se escucha a Floyd dirigirse al agente, que no deja de presionarle el cuello con su rodilla hasta que minutos después llega una ambulancia y el detenido es subido a una camilla sin dar señales de vida.

