En una visita sorpresa de hora y media, el exmandatario entregó regalos a niños que estaban en salas de juego y también individualmente en las habitaciones, según un comunicado de su oficina.

Obama regaló a los niños rompecabezas, juegos de ‘Hot Wheels’, vehículos teledirigidos y esmalte de uñas, de acuerdo con The Washington Post.

Antes de terminar la visita, Obama saludó a un grupo de médicos, enfermeros y empleados, a los que agradeció su trabajo durante las fiestas navideñas y con los que cantó algunos villancicos.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS

— Children's National 🏥 (@childrenshealth) December 19, 2018