Obama defendió en el mismo tuit el papel de servicio postal, atacado por Donald Trump en varias ocasiones y al que este jueves dijo que no iba a proveer los fondos adicionales que solicitan porque serían utilizados para facilitar el voto por correo, del que dependerán un gran número de estadounidenses para los comicios del 3 de noviembre por temor a la pandemia.

“Todo el mundo depende del USPS (Servicio Postal de Estados Unidos). Los mayores para su seguridad social; los veteranos para las medicinas; los pequeños negocios que quieren mantener las puertas abiertas. No pueden ser un daño colateral de una Administración más preocupada por suprimir el voto que por suprimir el virus”, señaló el exmandatario, que hasta ahora se había mantenido al margen del fragor de la campaña.

Este es el trino de Barack Obama:

Everyone depends on the USPS. Seniors for their Social Security, veterans for their prescriptions, small businesses trying to keep their doors open. They can’t be collateral damage for an administration more concerned with suppressing the vote than suppressing a virus.

— Barack Obama (@BarackObama) August 14, 2020