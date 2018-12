Ese medio usó el titular “Llega Apu” cuando el avión aterrizó en la cumbre del G20. Inmediatamente después del suceso, la prensa internacional calificó el acto como racismo y falta de respeto con el funcionario, informó la BBC.

Argentine TV outlet @CronicaTV displays this racist image with the headline “Apu Arrived” as India Prime Minister @narendramodi arrives in Buenos Aires for the #G20. pic.twitter.com/oNqZVpS4E5

— Patrick Gillespie (@Pat_Gillespie) November 29, 2018