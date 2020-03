green

Ni lo ricos ni los pobres se han salvado del brote de COVID-19, pero ¿podría ser este virus el catalizador de reformas para extender nuevos beneficios sociales a todos los estadounidenses?

En medio de la propagación de la enfermedad, muchos estadounidenses no pueden seguir los consejos de los expertos de quedarse en casa y no ir al trabajo apenas muestren síntomas, porque no tienen suficientes licencias por enfermedad, o simplemente porque no tienen ninguna y no pueden darse el lujo de perderse una paga.

“El virus está enviando un mensaje claro: todos los estadounidenses están inseguros si los más pobres entre nosotros no tienen acceso a beneficios básicos como baja por enfermedad y atención médica”, dijo Edward Alden, profesor invitado en la Western Washington University.

El presidente Donald Trump anunció que las compañías de seguros eximirán las tarifas de las pruebas para detectar el virus, pero los expertos aseguran que se debe hacer más.

La licencia remunerada por enfermedad está entre las políticas laborales que han dividido a los partidos políticos estadounidenses durante años, y los demócratas dicen en gran medida que esto debería ser obligatorio, mientras que los republicanos argumentan que impone una carga excesiva a los empleadores.

La Cámara de Representantes aprobó este sábado, por amplia mayoría, un paquete de medidas para frenar el impacto del coronavirus en el país. El texto ahora deberá ser examinado el lunes por el Senado, de mayoría republicana.

Según dijo la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el texto incluye “la detección gratuita para cualquier persona que necesite someterse a una prueba, incluidas las que no tienen seguro”, así como una baja por enfermedad de “urgencia” con “dos semanas de baja y hasta tres meses por razones familiares o médicas”.

El texto también facilita el acceso al seguro por desempleo así como a los bonos alimentarios, en particular para los niños que no pueden ir a la escuela para evitar la propagación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han instado a las compañías a tener políticas flexibles de licencia y a “alentar activamente a los empleados enfermos a quedarse en sus hogares”.

“Pronto tomaré medidas de emergencia, que no tienen precedentes, para proporcionar ayuda financiera”, anunció Trump el miércoles por la noche.

Aseguró que las medidas estarían dirigidas a los trabajadores “que están enfermos, en cuarentena o que cuidan a otros debido al coronavirus”, pero no proporcionaron detalles.

La pregunta es si estas medidas podrían hacerse permanentes.