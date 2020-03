green

El 22 de marzo pasado, Nicolás Maduro publicó un tuit —que luego retiró la red socia Twitter— con artículos de un supuesto ‘médico’ y nanotecnólogo venezolano que aseguran contener el “remedio” contra el nuevo coronavirus.

AFP Factual consultó a autoridades sanitarias según las cuales esa combinación no constituye una cura contra el COVID-19, aunque algunos de los ingredientes pueden tener efectos expectorantes.

“El destacado científico venezolano, Sirio Quintero, me hizo llegar 3 interesantes artículos sobre el Coronavirus y me ha dado su permiso para compartirlos con el pueblo venezolano. Aquí se los dejo”, tuiteó Maduro, adjuntando tres documentos firmados por Quintero, quien se presenta como “especialista en nanotecnología”.

¿Quién es Quintero?

Uno de los artículos, publicados en la página de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, tiene un supuesto “Antídoto-Remedio” para el coronavirus, que actuaría como un “antibiótico natural”.

El autor se presenta como un “científico venezolano y Dr. Nanotecnólogo (…) pionero a nivel mundial en publicar el Mapa de la Estructura Genética”.

Otras páginas afirman que “tiene un pregrado en filosofía estudios de maestría y doctorado en filosofía de las ciencias en Italia y Alemania, de ingeniería en sistemas y de ciencias de la educación”. En 2012, Quintero dijo que había curado el cáncer del expresidente venezolano Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013.

Hasta la publicación de este artículo, Quintero no había respondido a la solicitud de entrevista de AFP Factual. La receta de su supuesta cura incluye saúco, jengibre, miel, malhojillo, limón y agua.

Aún no hay cura

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad”.

La OMS recomienda no automedicarse para tratar la COVID-19, “en particular con antibióticos”. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también han asegurado que todavía no existe vacuna para prevenir el contagio.

“Algunos de los componentes de este remedio pueden ser útiles como expectorantes del resfriado común, pero sin lugar a duda, no existe evidencia de que ataquen al agente causal de la enfermedad coronavirus”, explica Giovanny Garavito, profesor del departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del grupo de investigación de Farmacología de la Medicina Tradicional y Popular.

Fernando de la Hoz, epidemiólogo y también profesor de esa universidad, indicó que no hay ningún dato clínico o virológico que respalde los beneficios expresados en la publicación.

“El estándar de oro para introducir un medicamento es el ensayo clínico donde se comparan pacientes tratados y no tratados con el nuevo medicamento. Obviamente esto no ha pasado con el medicamento que difunde Maduro”, expresó.

El 19 de marzo, multinacionales de la industria farmacéutica se comprometieron a disponer de una vacuna contra el nuevo coronavirus en un plazo de 12 a 18 meses.

Eliminado de Twitter

El tuit con la receta fue borrado de la cuenta del mandatario venezolano, que tiene más de 3,7 millones de seguidores. En su lugar, un mensaje indica que este tipo de avisos pueden aparecer “por comportamientos que incumplen las Reglas de Twitter”.

“Publiqué los documentos en mis redes sociales y en la madrugada Twitter me iba a cancelar la cuenta. Cuando preguntaron por qué, dicen que los documentos eran información inapropiada”, denunció Maduro en VTV, la cadena de televisión estatal.

El mandatario dijo que confiaba en Quintero, “un médico venezolano, uno de los sabios venezolanos de Trujillo”, en el oeste del país, y que seguía ese tratamiento.

“Tengo nueve botellas completas, garrafas, y se las estoy mandando a toda mi familia y me estoy tomando religiosamente cada dos o tres horas un guarapito”, afirmó.

Consultado por AFP Factual, Twitter Latinoamérica indicó que “se tomó acción” contra el tuit “por estar en violación a las reglas de Twitter sobre afirmaciones falsas y engañosas sobre COVID-19”.

Varios países pusieron en marcha ensayos clínicos para tener un tratamiento o una vacuna capaces de combatir el coronavirus, que hasta el 25 de marzo ha infectado a más de 447.000 personas y ha matado a más de 20.000, según un balance de la AFP con base en fuentes oficiales.

La investigación completa está aquí: http://u.afp.com/AntídotoMaduro