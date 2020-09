De acuerdo con las autoridades locales, la pequeña arribó el pasado 21 de agosto al centro médico con varias quemaduras de cigarrillo en su piel, una hemorragia interna y un pulmón colapsado, informó El Diario de Yucatán.

El impreso mexicano, adicionalmente, señaló que la Fiscalía de Puebla determinó que Yaz registraba síndrome del niño maltratado y varios rastros de abuso sexual. Asimismo, indicó que la niña vivía con sus padres en la residencia de la abuela paterna.

El caso de Yaz, quien actualmente tiene 7 años de edad, conmocionó a todo México, ya que la pequeña les pidió a los doctores del Hospital La Margarita que no la salvaran, agregó el rotativo.

“Mejor quiero morirme, ya no me curen. No quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando”, manifestó la menor, en declaraciones recogidas por este mismo medio, cuando llegó al centro médico.