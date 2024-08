Desde España claman por las actas para reconocer los resultados reales en Venezuela. Esto, un día después de que la Corte Suprema venezolana dio por buena la victoria de Nicolás Maduro.

“Para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones, de manera que haya plena transparencia”, reclamaron fuentes oficiales del ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez.

(Vea también: El régimen venezolano castiga con despido a opositores empleados en empresas estatales).

“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, insistieron estas fuentes, prometiendo que el Gobierno español seguirá “trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela” con sus socios europeos y latinoamericanos.

Finalmente, reclamaron “una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita”.

Lee También

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, se manifestó este viernes en el mismo sentido que el Gobierno español.

“Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer“, explicó a la prensa el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores en Santander, en el norte de España, al margen de un coloquio.

“En este momento estamos intentando que los 27 [países de la UE] fijen una posición” sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, añadió.

Corte venezolana valida supuesto triunfo de Maduro

Sin sorpresas, la corte suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección de Maduro, que tachó el fallo de “contundente”.

Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, que acusó a la Corte Suprema de dictar “una sentencia para complacer al régimen” de Maduro.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.