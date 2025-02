Por: RFI

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a Washington para reunirse este martes con el presidente estadounidense Donald Trump. El viaje se produce justo antes de que comiencen las negocianes indirectas entre Israel y Hamás para comenzar la segunda fase de su tregua en Gaza. Conversamos sobre la visita con Arie Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Tras llegar a Washington el fin de semana, Benjamin Netanyahu se reunirá este martes con el presidente estadounidense Donald Trump en plena tregua en Gaza tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, del que aún quedan por implementar dos fases más y que debería terminar con la guerra en la Franja y la liberación de todos los rehenes israelíes. 0

“Es una reunión importante, porque creo que lo que está en juego es la continuación del acuerdo del cese del fuego. Depende mucho de en qué medida el presidente Trump quiera seguir, empujar, imponer la continuación del cese el fuego”, explica a RFI Arie Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalçen.

Sin embargo, el docente explica que no es tan fácil: “Las agendas no son comunes. El presidente Trump creo que tiene una visión más amplia de a dónde quiere llegar. Él quiere llegar a una normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, para tratar de mejorar las inversiones de Arabia Saudita en Estados Unidos, o, se habla en forma risueña, pero pienso que puede ser también una lógica, que el presidente Trump quiere llegar a sustentar el Premio Nobel de la Paz en el 2026”.

“Para ello se habría que ampliar los acuerdos de Abraham, llegar a la paz entre Israel y Arabia Saudita y eso viene con un precio, que es el fin de la guerra en Gaza y también reanudar el proceso político entre los palestinos que lleve en un plazo determinado a la creación de un Estado palestino desmilitarizado al lado de Israel”, continúa sobre el tema. .

No obstante, Netanyahu no coincide en todos los aspectos: “Entre esos temas, el primer ministro Netanyahu quiere, obviamente, la paz con Arabia Saudita, pero no quiere necesariamente la paz con los palestinos o un Estado palestino”.

El viaje de Netanyahu coincide con el momento en el que deben empezar las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para perfilar la segunda fase de su tregua, en la que todos los rehenes israelíes en Gaza deben ser liberados y deben sentarse las bases del acuerdo final que termine con la guerra.

Según medios israelíes, Trump ha dejado claro a Netanyahu que no quiere que Israel vuelva a combatir en la Franja, pero miembros clave de la coalición de gobierno israelí, como el ultraderechista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, han amenazado con tumbar el gobierno si Netanyahu no retoma los comabtes uba vez concluida la primera fase de la tregua.

